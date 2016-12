EQUIPE TYPE AFRICAINE DE L'ANNÉE 2016 Mahrez, Slimani et Ghoulam dans le onze

Le football algérien est présent en force dans l'équipe type africaine de l'année 2016 choisie par le magazine spécialisé France Football qui a retenu trois Verts dans son onze modèle. Il s'agit de Riyad Mahrez et d'Islam Slimani (Leicester City) ainsi que de Fawzi Ghoulam (Naples). Outre ces trois éléments, l'équipe type africaine a comporté l'Egyptien Mohamed Salah, un trio ivoirien, un duo sénégalais, le gardien de but de Sundowns (Afrique du Sud), l'Ougandais Denis Ounyangi et le Gabonais Aubameyang.