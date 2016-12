FEGHOULI, ATTAQUANT DE WEST HAM "Résolus à réussir notre CAN"

Le milieu offensif Sofiane Feghouli promet une belle réaction de l'EN à la CAN 2017 après avoir raté ses débuts dans les qualifications au Mondial 2018. «On va tout faire pour bien préparer cette compétition, de bien connaître nos adversaires et de se montrer résolus à réussir notre CAN», a annoncé Feghouli sur le site officiel de son club anglais, West Ham, à la veille du choc contre Leicester de ses deux compatriotes Riyad Mahrez et Islam Slimani. «Je suis, à présent, concentré sur ce match contre Leicester. C'est un match contre deux coéquipiers, deux frères, et c'est toujours un plaisir de jouer contre eux. J'espère qu'on va le gagner et rendre nos supporters heureux», a indiqué Feghouli qui participera pour la troisième fois à la CAN, après les éditions de 2013 en Afrique du Sud et de 2015 en Guinée équatoriale. Le sélectionneur national, Georges Leekens rendra publique la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN 2017 lors de la conférence de presse qu'il animera lundi, jour de l'entame de la préparation pour ce grand rendez-vous continental.