MC ALGER Seddiki et Boucherit sur la liste des libérés

Le MC Alger, fraîchement sacré champion d'automne de la Ligue 1, a décidé de se passer des services de ses deux milieux de terrain, Lyes Seddiki et Antar Boucherit, en vue de la deuxième partie de la saison, a-t-on appris hier auprès de la direction du club de la capitale. Seddiki, recruté l'été dernier du NA Hussein Dey, et Boucherit, engagé en janvier 2016, devront trouver des clubs preneurs avant le 15 janvier prochain, date limite des transferts hivernaux. En revanche, les joueurs Sid Ahmed Aouedj et Rachid Bouhenna, pressentis eux aussi pour quitter le navire mouloudéen à l'occasion de l'actuel mercato, ont été finalement repêchés, précise la même source. Le MCA, qui espère renouer avec le titre de champion après six ans de disette, défendra également son trophée de coupe d'Algérie où l'équipe est qualifiée aux quarts de finale, et entamera en février prochain sa campagne continentale. Les Vert et Rouge affronteront les Ghanéens de Bechem United, dans le cadre du tour préliminaire de la coupe de la Confédération africaine. Côté recrutement, le vieux club de la capitale n'a encore réalisé aucune transaction, même s'il est proche d'un accord avec le Paradou AC, leader de la Ligue 2, pour s'adjuger les services de son meneur de jeu, Zakaria Mansouri, à titre de prêt, informe-t-on encore de même source.