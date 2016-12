NAPLES Le Bayern Munich propose un contrat de 3 ans à Ghoulam

Le Bayern Munich semble très intéressé par les services du latéral gauche de la sélection algérienne et de Naples, Faouzi Ghoulam. Aux dernières nouvelles, la direction du Bayern aurait fait une proposition alléchante à Ghoulam. À en croire le site calcionapoli, proche de Naples, le champion d'Allemagne a proposé un contrat de trois ans et un salaire annuel de trois millions dollars à l'international algérien qui perçoit actuellement 900 000 euros et réclame 2,5 millions pour prolonger son contrat à Naples.