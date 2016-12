OLYMPIQUE MÉDÉA Hamia pas encore fixé sur son avenir

L'attaquant de l'Olympique Médéa Mohamed Amine Hamia, convoité par la JS Kabylie, n'a toujours pas tranché pour son avenir.

«Mon président (Mahfoud Boukelkal, ndlr) m'a fait part de l'intérêt de la JSK pour mes services. A mon niveau, je n'ai pris encore aucune décision je dois bien réfléchir et consulter ma famille avant de trancher», a indiqué le joueur avant-hier à la chaîne Dzair TV. Avec six buts dans son escarcelle, Hamia (27 ans) a terminé la phase aller à la deuxième place au classement des buteurs de la Ligue 1, en compagnie d'autres joueurs, derrière Ahmed Messaâdia du MO Béjaïa, auteur de 7 réalisations.

«Le club est confronté depuis quelque temps à une crise financière, et je pense qu'un éventuel transfert permettrait de renflouer les caisses», a ajouté Hamia, soulignant que dans le cas où il viendrait à terminer la saison avec la formation de Médéa «je tâcherai de donner le meilleur de moi même».

Outre la possibilité de rejoindre la JSK, Hamia pourrait embrasser une carrière à l'étranger, comme révélé récemment par son entraîneur Ahmed Slimani. «Après concertation avec la direction, nous avons décidé de mettre Hamia sur le marché des transferts. Il devra effectuer des essais dans un club turc du 1er au 15 janvier, il y a également une formation marocaine qui est intéressée», a-t-il affirmé. Pour sa première saison parmi l'élite, la formation du «Titteri» a déjoué tous les pronostics en terminant la phase aller à la 4e place au classement avec 25 points en compagnie de l'ES Sétif.