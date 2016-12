SEMAINE OLYMPIQUE SPORT-SUD Clôture de la 13e édition à Illizi

Plusieurs compétitions ont été organisées durant cette semaine olympique

La 13e semaine olympique Sport-Sud a pris fin mercredi après-midi à Illizi, en présence d'un public nombreux venu à la salle omnisports du quartier «El-Wiam» assister à la finale de la discipline de handball, a-t-on constaté.

Cette finale a opposé, dans la catégorie féminine, l'équipe d'El-Menea (Ghardaïa) à celle de la wilaya de Béchar et a souri à cette dernière sur le score de 19-10, à l'issue d'une rencontre marquée par un grand fair-play. Initiée par le comité olympique algérien (COA) sur une durée de quatre jours, cette semaine olympique a vu la consécration des équipes d'El Oued en volley-ball, de Ouargla en tennis de table, et de Tamanrasset en football.

Les wilayas de Biskra, Ghardaïa et Ouargla se sont, quant à elles distinguées en judo, alors que les premières place en natation ont été arrachées par les équipes de Naâma et Biskra, tandis que des athlètes des wilayas d'Illizi, Biskra et Laghouat ont brillé en karaté.

Cette semaine olympique, qu'accueille la wilaya d'Illizi pour la première fois, est une «bonne opportunité» pour détecter des sportifs de talent afin de les accompagner, en plus de constituer un cadre de rencontre et d'échange entre les sportifs de différentes wilayas du Sud du pays, dont plus d'un millier ont pris part à cette édition, répartis sur dix disciplines sportives, a indiqué le chargé de communication du COA, Othmane Ouadhi. Elle s'est déroulée dans de bonnes conditions d'organisation, traduisant les capacités d'organisation des cadres locaux de la jeunesse et des sports, a ajouté M. Ouadhi. Pour sa part, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Illizi, Brahim Cherif, a indiqué que cette initiative, qui a donné lieu à un cadre de rencontre entre les sportifs et les cadres du secteur, reflète les efforts du ministère de tutelle visant à promouvoir la pratique sportive dans le Sud. Cette 13ème semaine olympique «Sport-Sud», dont le coup d'envoi avait été donné dimanche dernier par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a été rehaussée par la présence de deux champions olympiques algériens, Benida Nouria Merrah et Taoufik Makhloufi.