RETROSPECTIVE SUR L'ANNÉE 2016 Le foot algérien a marqué le pas

Par Bachir BOUTEBINA -

La déception des Verts face aux Supers Eagles a été le plus mauvais souvenir de l'année 2016

Que faut-il retenir de cette année 2016 qui s'achève aujourd'hui dans quelques heures, notamment sur le plan footballistique national et international?

Certainement en premier lieu cette dernière double sortie totalement ratée par l'EN dans le cadre des éliminatoires qualificatifs au Mondial 2018, et au terme de laquelle les Verts ont sérieusement compromis leurs chances de qualification au Mondial russe. De l'avis général et surtout au regard des nombreux observateurs en la matière, les dernières sorties en date des Fennecs, respectivement face au Cameroun, et notamment devant le Nigeria, ont confirmé un net recul de l'EN, au cours du dernier trimestre 2016. L'Equipe nationale qui reste la véritable locomotive du ballon rond algérien, a effectivement marqué le pas au point où sa très prochaine participation à la CAN 2017 qui débute le 15 janvier au Gabon, n'emballe nullement les foules algériennes, fans des Verts. Autant les écrasantes victoires de l'EN aux dépens de très modestes équipes africaines que notre sélection avaient affrontées dans le cadre des éliminatoires qualificatifs à la prochaine CAN, avaient été suivies d'un engouement populaire des plus légitimes, autant cette fin d'année 2016 a connu un sérieux coup d'arrêt pour des millions d'Algériens. D'ailleurs, la déception est réellement palpable partout, quand il s'agit d'aborder le sujet relatif à l'EN où tout joueur peut y entrer, et en sortir à tout moment. Cette année 2016 aura été finalement celle de Ryad Mahrez, tant l'international algérien de Leicester City a été la seule et unique grande satisfaction. Il y a eu aussi cette participation au cours de l'été 2016 de cette EN des U 23 aux JO de Rio, et qui a malheureusement tourné court pour notre EN des Olympiques, et dont la plupart des joueurs, tentent tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu en Ligue 1 Mobilis. Un championnat de l'élite qui achève cette année 2016 dans la douleur, tant le phénomène de la violence a encore pris de l'ampleur à tous les niveaux. Cette année qui s'achève a surtout battu tous les records au chapitre du huis clos qui est devenu incontournable au niveau national. Au registre limogeage des coachs, ou bien des techniciens qui ont fini par rendre le tablier, le tableau est des plus noirs aussi, tant le marasme qui a caractérisé cette année 2016 a pris de l'ampleur, à l'image de ce mercato en cours, et à l'occasion duquel des clubs des Ligues 1 et 2, tentent de «s'échanger» des joueurs à coups de sommes faramineuses, et qui ne représentent même pas la vraie valeur de la plupart de tous ces joueurs souvent en échec. Un marché actuel en guise de clôture d'une année des plus ternes, et qui reflète parfaitement une fois de plus, l'inexistence totale du véritable professionnalisme que la FAF a institué depuis juin 2010. Pour preuve, cette année 2016 a encore confirmé de manière irréfutable le fossé qui s'est creusé entre les véritables vertus du football professionnel, et un championnat de l'élite, où l'amateurisme et la méconnaissance totale continue de causer de terribles dégâts au football algérien. Quand des milliers de jeunes joueurs espoirs sont régulièrement jetés par leur propres clubs, les déperditions de véritables talents prometteurs n'a fait que se généraliser partout cette année. L'absence d'un véritable projet sportif s'est encore fait ressentir de tous les clubs des Ligues 1 et 2, et seule l'académie du Paradou, constitue aujourd'hui l'unique satisfaction, dans un domaine complètement ignoré par des présidents de clubs, plutôt constamment focalisés sur l'argent, et rien d'autre. Même la ligue que préside toujours Mahfoud Kerbadj est devenue cette année, une instance complètement sans le moindre crédit, et qui aura atteint un ridicule jamais égalé, au cours du mois de mai 2016, avec cette affaire du match de Ligue 2 CRB Aïn Fakroun-AS Khroub. Une LFP qui s'est totalement «discréditée», et qui a grandement participé par ses décisions, au noircissement d'un tableau au sein duquel figure aussi en cette fin d'année, le corps arbitral national. Un très important acteur qui a lui aussi sérieusement régressé, au point où la plupart des arbitres qui officient actuellement au plus haut niveau national, sont constamment au centre de beaucoup de contestations, et surtout objets de graves accusations. Autant la FAF s'est dotée cette année de moyens logistiques aux normes internationales, autant 2016 a été marquée par un très net recul du ballon rond algérien. Pour clore ce sombre tableau, il faut tout simplement prendre comme argument, l'échec total que vient de subir en cette fin d'année, un club comme le MO Béjaïa, et qui traduit à lui seul le marasme du football national. Un exemple type de véritable gâchis en cette fin d'année, et dont la prochaine ne fera sans l'ombre d'un doute, que confirmer davantage un bilan 2016, globalement noir. 2017 ne sera malheureusement que la copie conforme de 2016 car tous les ingrédients néfastes pour notre sport-roi actuels, sont de nouveaux toujours en place.