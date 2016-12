ASO CHLEF Beaucoup de choses à revoir pour Bouzidi

Par El Bouali DJILALI -

Aprés avoir évincé ifticène, le président medouar a choisi de faire confiance à bouzidi pour redresser la situation de l'équipe

Le staff technique, à sa tête Youcef Bouzidi, devra vite trouver les solutions et faire une révolution lors du prochain stage hivernal pour bien préparer la phase retour.

Rien ne va plus à l'ASO Chlef, surtout après l'élimination en coupe d'Algérie par l'US Tébessa sur un score de quatre buts, à deux lors de la série des penaltys.

Une élimination amère et dure à avaler et qui reste en travers de la gorge des joueurs chélifiens ainsi que du staff technique.

Les Chélifiens quittent ainsi l'aventure de Dame coupe avec beaucoup de regrets.

Les fans des Rouge des Blanc ne comprennent pas que ce qui s'est passé, alors que leur équipe n'arrive plus à gagner, même à domicile surtout avec un rendement inquiétant de certains joueurs.

Ainsi, beaucoup de choses doivent être revues au sein cette équipe qui est déjà en crise et qui a minimisé ses chances d'accéder en Ligue 1 après les mauvais résultats enregistrés en championnat.

Les supporters sont abattus et ont même perdu l'espoir de voir leur équipe retrouver l'élite la saison prochaine, sauf miracle. Le staff technique, à sa tête Youcef Bouzidi, devra vite trouver les solutions et faire une révolution lors du prochain stage hivernal pour bien préparer la phase retour qui sera déterminante pour l'équipe chélifienne.

Pour la préparation durant cette trêve hivernale, l'ASO va entrer en regroupement du 2 au 11 janvier 2017 à la ville tunisienne de Aïn Draham.

Ce stage d'une semaine sera consacré aux volets tactique, technique et physique pour tenter de combler les lacunes décelées en prévision de la reprise du championnat, prévue le 13 janvier prochain, avec un déplacement à Biskra.

Côté recrutement durant ce mercato hivernal, l'ASO a recruté officiellement le gardien de l'Arba Mahsas et le défenseur du DRB Tadjenanet, Ledraâ.