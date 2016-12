PROJECTION SUR L'ANNÉE SPORTIVE 2017 Les Algériens et les échéances internationales

Par Saïd MEKKI -

Après avoir bouclé une année sportive 2016 mitigée, celle que s'apprêtent à entamer dans 24 heures les différents sportifs algériens sera très attendue, surtout pour les footballeurs.

Plusieurs échéances internationales attendent les sportifs algériens durant cette année 2017 dont la phase finale de la coupe d'Afrique des nations au Gabon, qui débute le 14 janvier prochain et la poursuite des éliminatoires du Mondial 2018 au mois de mars prochain ainsi que les 4es Jeux de la solidarité islamique du 11 au 22 mai. La première échéance très attendue est la coupe d'Afrique des nations, prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain. Là, l'objectif est un peu flou. Leekens, le sélectionneur des Verts, estime qu'il ne peut assurer les Algériens sur l'objectif précis mettant en cause ce qui est attendu par les Algériens, à savoir arriver au moins en demi-finales de cette compétition continentale. Mais, quelques jours plus tard, le président de la FAF a insisté sur l'objectif d'atteindre la finale, voire arracher le trophée. Mais les fans des Verts doutent quelque peu de cet objectif très difficile à atteindre par Mahrez et ses coéquipiers, compte tenu d'abord du groupe très relevé dans lequel ils se trouvent avec le Zimbabwe et surtout la Tunisie et le Sénégal. D'ailleurs, rien qu'à voir cette histoire de «listes» des joueurs, elle est illustrative de la complexité de la tâche des Verts. La sélection algérienne entamera un stage lundi à Sidi Moussa et se déplacera au Gabon le 12 janvier. Quant à la suite des éliminatoires du Mondial 2018, les Verts n'ont pas leur destin en main après leur premier match nul à domicile face au Cameroun et la défaite face au Nigeria.



La CAN 2017: l'attraction

Et puis il faut bien reconnaître que des résultats de la CAN attendus au Gabon dépendra également le sort des joueurs quant à cette qualification au Mondial prochain... Des distinctions personnelles sont aussi à prévoir pour cette année 2017 avec d'abord le Ballon d'or de la CAF, qui se jouera entre l'Algérien Ryad Mahrez, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et enfin le Sénégalais Sadio Mané. Le Ballon d'or algérien sera aussi à suivre entre cinq internationaux, en l'occurrence Mahrez, Slimani, Ghoulam, Soudani et enfin Brahimi. Pour ce qui est des clubs et leurs participations aux compétitions africaines, les représentants algériens ont déjà coché les noms de leurs futurs adversaires. En Ligue des champions africaine, l'USM Alger, exemptée du tour préliminaire, affrontera en 16es de finale le vainqueur de la double confrontation entre les Diables noirs (Congo) et le RCK (Burkina Faso). L'USMA, finaliste de l'épreuve en 2015, se déplacera lors du match aller prévu entre le 10 et le 12 mars 2017 avant d'accueillir son adversaire lors du match retour qui aura lieu entre le 17 et le 19 mars 2017. La JS Saoura, second représentant algérien, entamera l'épreuve au tour préliminaire où elle sera opposée aux Nigérians de Rangers. Le match aller se jouera à domicile entre le 10 et le 12 février 2017 avant de se déplacer au Nigeria pour jouer le retour entre le 17 et le 19 février. En cas de qualification, les gars de la Saoura seront opposés en 16es de finale aux Egyptiens du Zamalek. Pour ce qui est de la coupe de la CAF, le MC Alger et la JS Kabylie, les deux représentants algériens, seront opposés respectivement à Bechem United (Ghana) et Monrovia CB (Liberia) au tour préliminaire de l'épreuve prévu en février prochain.

Les deux clubs algériens joueront le match aller en déplacement entre le 10 et le 12 février 2017 avant la manche retour fixée entre le 17 et le 19 février 2017. En cas de qualification pour les 16es de finale, le MCA jouera contre le vainqueur de la double confrontation entre Akanda (Gabon) et Renaissance du Congo (RD Congo).



L'USMA, la JSS, le MCA, et la JSK en quête de l'Afrique

De son côté, la JSK affronterait le vainqueur de la double confrontation Etoile du Congo (Congo) - Racing de Micomiseng (Guinée équatoriale). En cas d'un éventuel 16esde finale, le MCA jouera le match aller à domicile entre le 10 et le 12 mars 2017 avant le match retour en déplacement entre le 17 et le 19 mars 2017. La JSK, quant à elle, disputera la première manche en déplacement. Des autres échéances attendues pour les Algériens durant cette année et pour ce qui est des disciplines omnisports, puisqu'il y a lieu de citer le championnat d'Afrique de gymnastique prévu à Alger du 19 au 23 mars, celui du tennis de table et le Circuit mondial des jeunes du 28 mars au 13 avril, du Festival arabe des jeux et sports traditionnels prévu à Oran et Constantine du 25 au 30 mars, ainsi que du Rallye international féminin des Colombes, du 23 au 29 mars. Il ne faut surtout pas oublier également le Championnat du monde de la WBF des poids lourds et légers, qui sera organisé le 31 du mois courant par une agence, avec l'accord de la fédération en charge de cette discipline. Toutes ces échéances sont attendues en Algérie. C'est dire combien dure serait la tâche des représentants algériens dans celles-ci, d'autant que la pression serait autant difficile à gérer en jouant à domicile. Ce sera aussi le cas pour le Concours international du saut d'obstacles, le Rallye d'Algérie «2ème Challenge Sahari International» et du Grand Tour d'Algérie de cyclisme 2017. La Fédération algérienne des sports équestres s'est vue confier par la Fédération internationale l'honneur d'organiser en Algérie la finale du challenge mondial de sauts d'obstacles en cette année 2017. Les cyclistes algériens seront sollicités lors du prochain Grand Tour d'Algérie de cyclisme, prévu en mai 2017. On n'omettra pas de signaler également les 4es Jeux de la solidarité islamique, l'échéance prévue du 11 au 22 mai. Les Championnats du monde IAAF d'athlétisme prévu à Londres du 4 au 13 août est aussi attendu par les Algériens pour voir leurs représentants dans les différentes séries et spécialités. Avec Makhloufi, Bouraâda et autres jeunes loups, les athlètes algériens seront bien suivis dans cette discipline qui a offert à l'Algérie ses plus prestigieux résultats à l'échelle mondiale...