Débuts reportés pour Ounas et Saâdi avec les Verts Le milieu offensif des Girondins Bordeaux Adam Ounas et l'attaquant du KV Courtrai Idriss Saâdi, qualifiés récemment pour endosser le maillot de la sélection nationale, mais non-retenus pour la CAN 2017 a

Le milieu offensif des Girondins Bordeaux Adam Ounas et l'attaquant du KV Courtrai Idriss Saâdi, qualifiés récemment pour endosser le maillot de la sélection nationale, mais non-retenus pour la CAN 2017 au Gabon, devront patienter pour effectuer leurs débuts avec les Verts.

Adam Ounas, qualifié en octobre dernier, devait prendre part déjà au match en déplacement face au Nigeria (défaite 3-1) disputé le 12 novembre dernier dans le cadre des qualifications au Mondial 2018 avant de déclarer forfait à la dernière minute pour cause de blessure. Titulaire à part entière avec le club bordelais, Ounas (20 ans) a été écarté des 23, lui qui faisait partie de la liste élargie des 32 joueurs publiée le 22 décembre. Idem pour Saâdi (24 ans), auteur de 10 buts en championnat belge cette saison, qui devra prendre son mal en patience avant d'effectuer ses grands débuts chez les Verts. Le sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, a préféré jouer la carte de l'expérience en écartant ces deux joueurs de ses plans pour la CAN, même si leur convocation aurait été utile notamment pour Saâdi qui est en train de cracher le feu en Ligue Jupiler.

Ounas et Saâdi devraient finir par intégrer les rangs de l'Equipe nationale en vue des prochaines échéances, à commencer par les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun dont le coup d'envoi est prévu en mars prochain.