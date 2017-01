CR BELOUIZDAD Seddiki et Benbraham très proches

Le milieu de terrain défensif Lyès Seddiki et le défenseur Sofiane Benbraham, libérés respectivement du MC Alger et du CS Constantine, ont donné leur accord pour rejoindre le CR Belouizdad cet hiver, a-t-on appris avant-hier auprès du pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis. En quête de renforts lors de l'actuel mercato d'hiver, le Chabab devrait engager d'autres éléments, selon les besoins définis par le staff technique dirigé par le Marocain Badou Zaki. Profitant de la trêve qu'observe le championnat, l'équipe entamera demain un stage bloqué à Aïn Bénian (Alger) en vue de la reprise de la compétition fixée au week-end du 13 et 14 janvier avec le déroulement de la 16e journée de la Ligue 1. D'autre part, la passation de pouvoir entre le président sortant Réda Malek et le candidat principal à sa succession Hadj Hamou Mohamed n'a toujours pas eu lieu. Le mandat de Réda Malek a pris fin le 11 décembre et refuse de poursuivre l'aventure à la tête du CRB. Après un début de saison difficile sous la houlette de Fouad Bouali puis Alain Michel, le CRB a repris du poil de la bête avec l'arrivée de Badou Zaki, terminant la phase aller à la 11e place au classement avec 16 points. Le club s'est qualifié pour les quarts de finale de la coupe d'Algérie aux dépens du MC Saïda (1-1, aux t.a.b. 4-3).