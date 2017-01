LEICESTER CITY Slimani termine l'année 2016 en buteur

L'attaquant international algérien de Leicester City, Islam Slimani a été décisif avant-hier, lors la 19e journée du championnat d'Angleterre, en marquant le but de la victoire contre West Ham (1-0). Une réalisation intervenue à la 20e minute de jeu, sur une passe décisive de son coéquipier, Marc Albrighton. Il s'agit du cinquième but personnel de l'ancien belouizdadi en Premier League cette saison. Un précieux succès pour les Foxes dans la course au maintien, après un début de saison difficile, marqué par plusieurs revers, tant à l'extérieur qu'à domicile. Côté West Ham, l'international algérien Sofiane Feghouli a démarré le match sur le banc. Il a effectué son entrée en jeu à la 65e minute de jeu, en remplacement du Ghanéen André Ayew.