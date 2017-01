PAS DE CANDIDAT POUR LE POSTE DE PRÉSIDENT Le MO Béjaïa s'enlise dans la crise

Aucun candidat parmi les membres du Conseil d'administration du MO Béjaïa ne s'est présenté pour la succession de Farid Hassissane, le président démissionnaire, lors de la réunion de cette instance vendredi soir, a-t-on auprès du club béjaoui. Une autre réunion est prévue dans les prochaines heures. Elle sera élargie à d'autres parties dans le club afin de trouver une solution à la crise qui sévit au MOB depuis l'été dernier, ajoute la même source. Hassissane a annoncé jeudi son départ lors d'une assemblée générale des actionnaires, après s'être rendu compte qu'il était devenu «indésirable», a-t-il expliqué. Il est le troisième président à défiler aux commandes du club de Yemma Gouraya au cours de l'année 2016 après Boubekeur Yekhlef et Zahir Attia. Outre cette instabilité administrative, le club, finaliste malheureux de la précédente édition de la coupe de la Confédération africaine, n'est pas mieux nanti sur le plan technique. L'équipe béjaouie est toujours sans entraîneur après le départ de Youcef Bouzidi, le successeur de Nacer Sendjak, qui a dirigé les Vert et Noir l'espace de quatre matchs seulement. Les turbulences que vit le club au cours de cette trêve hivernale risquent de pénaliser son opération de recrutement. Alors que l'équipe a besoin de renforts pour sauver sa peau, aucune recrue n'a été encore engagée. Le MOB a terminé à la 16e et dernière place la phase aller du championnat avec 11 points, distancé de cinq unités par le premier club non-relégable.