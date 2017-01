SOUICI, DG DU CS CONSTANTINE "Amrani est l'homme de la situation"

Le directeur général du CS Constantine Abdelouahab Souici a estimé que l'entraîneur Abdelkader Amrani était l'homme de la situation et restait capable de mener le club vers de meilleurs résultats. «Amrani est l'homme de la situation et je pense qu'il est capable de tirer l'équipe vers le haut. Il est attendu dans les prochaines heures à Constantine pour finaliser son contrat», a indiqué le DG de la formation de Cirta vendredi soir sur les ondes de la Radio nationale. Le CSC se trouve sans entraîneur depuis le départ de l'Espagnol Portugal Viccario qui a claqué la porte au bout d'un mois seulement à la barre technique. Amrani, démissionnaire de l'ES Sétif, devrait donc être le quatrième entraîneur du CSC depuis le début de cet exercice après le Franco-Portugais Didier Gomes, Karim Khouda et Portugal Viccario. Le CSC est confronté depuis le début de la saison à une crise administrative et une instabilité criarde au niveau de la barre technique qui se sont répercutées négativement sur les résultats techniques. Au terme de la phase aller, le CSC occupe la 14e position (relégable) avec 14 points et a été éliminé en 16es de finale de la coupe d'Algérie par la JS Saoura (1-0).