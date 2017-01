STADES DE TIZI OUZOU ET BARAKI Avancée considérable des travaux

C'est l'heure des bilans: faisons celui de la progression de deux stades en construction, le nouveau grand stade de Tizi Ouzou et celui de Baraki à Alger. On ne parle pas de celui d'Oran car il est quasiment en stand-by depuis un an alors que la structure et la toiture est terminée déjà. Le grand stade de 50.000 places de Tizi Ouzou, situé dans la Nouvelle-Ville de Oued Fali et qui devrait être appelé Abdelkader Khalef est celui qui a le plus avancé depuis un an. Repris en main il y a deux ans par l'entreprise turque Mapa, le stade a enfin vu sa structure en béton et la pose des gradins terminées au cours de l'année 2016. Depuis quelques semaines c'est la pose de la structure du toit qui est en cours, mais la livraison du stade ne devrait pas avoir lieu en 2017, mais plutôt l'année suivante. La structure métallique fabriquée en Turquie est arrivée depuis fin novembre, l'installation a débuté courant décembre. Du côté de la banlieue Est d'Alger, l'année 2016 a été presque entièrement consacrée à la pose très compliquée de la structure métallique principale du toit qu'il a fallu surélever et poser sur des supports provisoires en attendant la finalisation des quatre grands piliers sur lesquels elle va reposer. C'est désormais chose faite depuis quelques semaines, ces jours-ci ce sont les structures latérales couvrant les tribunes qui sont en train d'être posées. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur une date de livraison. Disons 2018 aussi... Même s'ils ne sont pas visibles de l'extérieur, les travaux sont très avancés concernant les parties intérieures, que ce soit les vestiaires ou les différents salons situés sous le parvis du stade.