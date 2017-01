DÉBUT AUJOURD'HUI DU STAGE DES VERTS Les choses sérieuses commencent

Par Saïd MEKKI -

Le coach de l'EN animera ce matin à 11h une conférence de presse au stade du 5-Juillet pour expliquer ses choix et bien évidemment évoquer le prochain match amical, prévu le 7 janvier au stade Tchaker de Blida, contre la sélection mauritanienne.

La sélection nationale entamera aujourd'hui son stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa dans la perspective de préparer la phase finale de la CAN 2017 avec un nouveau groupe et des objectifs bien précis. Trois des quatre joueurs évoluant dans le championnat anglais arriveront en retard à ce stage qui s'étalera jusqu'au 12 janvier, jour de départ pour le Gabon. Il s'agit évidemment de Ryad Mahrez, Islam Slimani et Adlène Guedioura. Sofiane Feghouli de West Ham, lui, n'a pas été retenu par le sélectionneur de l'Equipe nationale le Belge Georges Leekens. En effet, alors que la liste des «23» était attendue pour aujourd'hui, juste avant la conférence de presse prévue à cet effet par le sélectionneur des Verts, la FAF avait finalement annoncé cette fameuse liste avant-hier sur son site. Et justement, parmi les joueurs «habituellement convoqués», on notera les absences du milieu de terrain Sofiane Feghouli (West Ham) et Carl Medjani (Leganes).

Le manque de temps de jeu est évoqué comme prétexte pour leur «éviction» de la liste élargie composée de pas moins de 32 éléments. De plus, des joueurs locaux le défenseur Azzi, n'a pas été choisi parmi les 23. Par contre, quatre autres locaux font partie de cette liste et il s'agit des deux gardiens de but Malik Asselah (JS Kabylie) et Chamseddine Rahmani (MO Béjaïa) ainsi que des deux défenseurs de l'USM Alger Mohamed Rabie Meftah et Mohamed Benyahia. Du côté des gardiens de but, ils seront donc trois avec un, sans club et manquant de temps de jeu, un second manquant d'assurance et un troisième novice. Pour les défenseurs, on compte pas moins de neuf éléments, un record! Dans le secteur du milieu de terrain, on compte six joueurs puisque Feghouli ne fait pas partie de la liste.

Enfin, en attaque aucune surprise avec cinq joueurs et l'absence de Idriss Saâdi alors que Sofiane Hanni est bel et bien là.

Le sélectionneur des Verts devait se réunir hier avec ses assistants afin de mettre au point les dernières retouches au programme initialement tracé des Verts. Et c'est en principe ce matin qu'il doit animer une conférence de presse au stade du 5-Juillet pour expliquer ses choix et bien évidement évoquer le prochain match amical, prévu le 7 janvier au stade Tchaker de Blida, contre la sélection mauritanienne. Quant au second match amical contre cette même équipe, il est prévu le 10 janvier, mais à huis clos au Centre technique de Sidi Moussa. Et c'est là qu'il devrait mettre au point ses stratégies dans la perspective de les appliquer contre les formations de son groupe B de cette CAN 2017 au Gabon, domicilié à Franceville en compagnie du Sénégal, de la Tunisie et du Zimbabwe. L'Equipe nationale algérienne de football entamera le tournoi le 15 janvier face au Zimbabwe avant de défier la Tunisie le 19 janvier puis le Sénégal le 23 janvier. A la CAN 2017, l'Algérie évoluera dans le groupe B, domicilié à Franceville en compagnie du Sénégal, de la Tunisie et du Zimbabwe.

L'Equipe nationale entamera le tournoi le 15 janvier face au Zimbabwe avant de défier la Tunisie le 19 janvier puis le Sénégal le 23 janvier.