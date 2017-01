ZEMMAMOUCHE VEUT QUITTER LES ROUGE ET NOIR coup de tonnerre à l'USM Alger

Par Bachir BOUTEBINA

le portier des Rouge et Noir prend la porte...

Il est vrai que l'année 2016 a été marquée par un double échec «coupe et championnat», au point où les gars de Soustara risquent d'éprouver toutes les peines du monde en 2017 pour conserver leur titre national.

L'ex-portier international et keeper des Rouge et Noir, Mohamed Lamine Zemmamouche, a bel et bien exigé de Rebouh Haddad sa lettre de libération, quelques jours seulement après l'élimination du ténor algérois des 8es de finale de Dame coupe. Une information qui a vite fait l'effet d'une véritable bombe parmi tous les fiefs usmistes, et perçue comme un véritable coup de tonnerre que rien ne prévoyait à la veille de la fin de l'année 2016. Il est vrai que la dernière année qui vient de s'achever, a été marquée par un amer double échec «coupe et championnat», au point qu'au cours de la nouvelle année 2017, les gars de Soustara risquent fort d'éprouver toutes les peines du monde, notamment pour conserver leur titre national. Il est clair que le champion sortant a sérieusement marqué le pas, au cours de la première partie de la saison 2016-2017. Quand bien même l'USM Alger a terminé la phase aller de la Ligue 1 Mobilis sur le podium, au 3e rang avec 27 points, et la meilleure attaque du moment, il n'en demeure pas moins que le coach Paul Put a déploré a maintes reprises devant les médias, la fragilité des Rouge et Noir en déplacement, et dont la dernière en date en coupe d'Algérie, s'est encore vérifiée devant l'USM Bel Abbès. Dès lors, et malgré le fait qu'il ait défendu ses trois coéquipiers qui ont été malheureux au cours de la fatidique série des tirs au but, en l'occurrence Saâyoud, Benguit et Beldjillali, il ne serait pas impossible que Zemmamouche ait très mal accepté cette élimination de l'épreuve populaire. Il faut aussi insister sur le fait important que «Zemma» ait probablement mal digéré sa non-convocation dans la liste que vient d'arrêter le sélectionneur Georges Leekens, à quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2017. Un aspect non négligeable et qui aurait contribué fortement dans la décision prise par le portier usmiste de quitter comme par dépit les Rouge et Noir, et même peut-être de ne plus évoluer dans le championnat algérien. Il faut aussi rappeler que dès sa prise de fonction à l'USMA Paul Put avait vite sollicité Rabie Meftah, pour que ce dernier cède son brassard de capitaine au profit de son coéquipier de longue date, en l'occurrence Zemmamouche, tant le technicien belge avait bel et bien l'intention d'encenser davantage son portier, avec l'objectif de lui permettre de figurer parmi les joueurs usmistes, susceptibles d'être retenus par Georges Leekens. Or, la non-sélection de ce dernier a provoqué une grande polémique, et pas seulement parmi les nombreux supporters des Rouge et Noir. Pis encore, elle a fait l'objet de sérieux point d'interrogation, de la part de nombreux spécialistes, et même laissé perplexe beaucoup de confrères qui ne comprennent pas pourquoi, un talentueux et expérimenté gardien comme «Zemma» ne figure plus en sélection. Il est donc clair que sur le plan du mental, le portier de l'USMA a été sérieusement touché et assez en tout cas pour demander sa lettre de libération. Il est aussi vrai que le cadet des frères Haddad, n'est pas du tout prêt pour laisser partir un élément de la trempe de son keeper titulaire d'autant plus que Paul Put ne saurait se séparer aujourd'hui d'un tel élément réputé de longue date, comme étant l'un des meilleurs portiers algériens, sinon le meilleur, au cours de ces dix dernières années. Paul Put a peut-être contribué à la sélection avec les Verts de Rabie Meftah, et notamment celle de Mohamed Benyahia. Il n'en demeure pas moins que l'actuel coach des Rouge et Noir aura son mot à dire concernant le cas Zemmamouche, tant ce dernier représente un atout de taille au sein de l'effectif usmiste. Il est surtout acquis d'avance que du côté de Soustara, il n'est pas question de se séparer de lui. Notons qu'au cours du mercato actuel, quelques joueurs usmistes, et non des moindres, auraient l'intention de se relancer ailleurs, à l'instar de Samir Saâyoud car l'ex-meneur de jeu du DRBT ne serait point arrivé à s'imposer au sein du onze usmiste, et au sein duquel, même Beldjillali, ne ferait plus du tout l'unanimité. Rappelons enfin que les Rouge et Noir reprendront aujourd'hui le chemin des entraînements au stade de Bologhine, avant de s'envoler pour Sousse (Tunisie), où les coéquipiers de Koudri subiront un stage hivernal de remise à niveau, avant de renouer avec la compétition le 13 de ce mois.

Les Rouge et Noir seront donc privés de leurs deux nouveaux internationaux retenus dans le cadre de la CAN 2017 (Meftah et Benyahia), et celle de l'international de l'EN militaire, en l'occurrence Abderrahmane Meziane, pour le compte du Mondial 2017, prévu dans quelques jours à Oman. Trois absences de taille dans les rangs usmistes, ajoutées à celle de Khoualed, actuellement en rééducation au Qatar. Un début d'année 2017 des plus compliqués à gérer par Paul Put, et en tout cas un effectif usmiste qui va devoir sérieusement resserrer ses rangs. Dixit Mohamed Hamdoud: «Je sais bien qu'en travaillant avec un coach qui se donne vraiment à fond, comme Paul Put, et qui a d'ailleurs fait du très bon boulot avec le Burkina Faso, l'USMA reviendra fort au cours de la suite de la saison, surtout sur le plan mental!».