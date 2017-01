COUPE D'ALGÉRIE- QUARTS DE FINALE Tirage au sort le 8 janvier

Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe d'Algérie (seniors) devrait se dérouler le dimanche 8 janvier prochain, a-t-on appris auprès du président de la commission de cette épreuve Ali Malek. «Nous avons retenu la date du 8 janvier pour le déroulement du tirage au sort, en attendant qu'elle soit entérinée», a affirmé le premier responsable de la commission de Dame coupe. La coupe d'Algérie 2016-2017 a dévoilé mardi et mercredi derniers les huit formations qualifiées pour les quarts de finale prévus au mois de mars prochain. La Ligue 1 sera représentée par: MC Alger (tenant du trophée), USM Bel Abbès, NA Hussein -Dey, ES Sétif, CR Belouizdad et JS Kabylie, alors que la Ligue 2 est présente avec le CABB Arréridj. Le pensionnaire de la division amateur (Gr.Est) US Tébessa, demi-finaliste de la précédente édition, s'est également qualifié à ce tour.