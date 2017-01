ES SÉTIF Madoui entame sa mission

Kheireddine Madoui a été présenté avant-hier à la presse comme étant le prochain entraîneur de l'ES Sétif en remplacement d'Abdelkader Amrani, démissionnaire. Vieil connaissance de l'Aigle noir, Madoui a qualifié de «retour au bercail» sa signature avec l'ESS et a exprimé son optimisme de pouvoir «apporter un plus» au club avec le président duquel il a dit «avoir grande confiance mutuelle». Soulignant que son expérience de 14 mois avec le club saoudien El Wahda a été utile bien qu'en deçà de ses ambitions, Madoui a noté que le stage de préparation qu'il effectuera avec le club du 2 au 12 janvier à Alicante (Espagne) lui permettra de faire le point sur le niveau tactique et psychologique de la sélection sétifienne et d'oeuvrer à solutionner les éventuelles carences. Le technicien qui a relevé bien connaître tous les membres du staff technique de l'Aigle noir a invité les supporters à soutenir le club, leur promettant d'oeuvrer à les rendre heureux à la fin de la saison avec au moins un titre. Le président du club Hassan Hammar a remercié le coach Abdelkader Amrani pour le grand travail accompli, soulignant qu'il a laissé le club dans une position confortable. Il a également rappelé avoir indiqué lors du départ de Madoui que les portes du club lui resteraient ouvertes.Le défenseur du DRB Tadjenanent Sofiane Bouteba a signé avant-hier pour deux saisons avec l'ES Sétif, a-t-on constaté. «De toutes les offres reçues, celle de l'ESS m'était la plus appropriée, a déclaré le joueur, assurant que les négociations ont été faciles et rapides avec le président de ce prestigieux club qui rivalise pour les titres.» «J'espère pouvoir obtenir avec l'ESS mon premier titre», a déclaré Sofiane. Hassan Hammar, président du club sétifien, a assuré que «la signature avec le joueur a eu lieu après sa libération officielle par son ancien club voisin». M. Hammar a également fait état du prochain renforcement des rangs de l'équipe durant ce mercato d'hiver par deux attaquants sans en donner les noms.