LIGUE 1 MOBILIS Quatre clubs seulement iront à l'étranger lors de la trêve

Quatre clubs de la Ligue 1 Mobilis ont prévu des stages à l'étranger à l'occasion de la trêve hivernale, alors que les douze autres pensionnaires de l'élite devraient se contenter de préparer en Algérie la deuxième partie de la saison, crise financière oblige. Le MC Alger, champion d'automne, et l'ES Sétif, quatrième au classement de la phase aller, vont séjourner en Espagne, où ils ont pris l'habitude ces dernières années de se préparer durant la trêve hivernale. Et si les deux formations se sont offert ce privilège malgré ces temps de vaches maigres, c'est grâce à la contribution de leurs équipementiers respectifs qui ont pris en charge toutes les dépenses relatives aux deux stages. Pour leur part, l'USM Alger et le NA Hussein Dey, qui ont terminé respectivement troisième et huitième la première manche du championnat, ont choisi d'effectuer leur stage hivernal en Tunisie. Les deux formations sont parmi les rares de l'élite à être épargnées par les problèmes financiers grâce à l'apport personnel de leurs présidents. Les autres équipes du premier palier vont recharger leurs batteries à domicile, à l'instar du MC Oran, le dauphin, qui effectuera un regroupement de dix jours à Oran.