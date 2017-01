RANIERI, COACH DES FOXES "Mahrez a tout ce qu'il faut pour remporter le Ballon d'or"

L'entraîneur de Leicester, Claudio Ranieri, est persuadé que l'international algérien Riyad Mahrez peut prétendre au Ballon d'or de France Football. «Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont gagné le Ballon d'or et ils veulent le faire encore une fois. Ils ont toujours cette ambition de s'améliorer. Riyad a gagné pas mal de trophées, mais il ne doit pas se satisfaire par ce qu'il a remporté. Maintenant, il a tout ce qu'il faut pour remporter le Ballon d'or comme les grands joueurs», a indiqué Ranieri dans un entretien accordé à fourfourtwo, tout en admettant que Mahrez est un élément indispensable dans son équipe. «Pour moi, Riyad est parmi les joueurs les plus importants de mon équipe. Quand il est prêt, tout va bien pour Leicester», a précisé le technicien italien qui encense également l'autre international de son équipe, Islam Slimani, l'artisan de la victoire des Foxes devant West Ham.

«Le but de Slimani est un chef-d'oeuvre. Slimani était fantastique en reprenant le cuir d'une tête décroisée. Nous devons faire plus de centres en sa direction», a déclaré le driver des champions d'Angleterre à la fin du match contre les Hammers.