SOUDANI, ATTAQUANT DE L'EN "Surpris par la non-convocation de Medjani et Feghouli"

L'attaquant international algérien du Dinamo Zagreb Hilal Soudani s'est dit «surpris» par la non-convocation du défenseur Carl Medjani et du milieu de terrain Sofiane Feghouli pour la CAN 2017 au Gabon. «Franchement, je suis surpris par la non-convocation de Medjani et Feghouli pour la CAN 2017, il s'agit de deux joueurs importants qui ont pris part aux éliminatoires. Je pense cependant qu'il faut respecter les choix du sélectionneur», a affirmé le joueur samedi soir sur la chaîne El-Heddaf tv. Georges Leekens a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN sans Medjani et Feghouli, ce qui a constitué une surprise de taille chez les observateurs.

«Les choses sérieuses commencent déjà pour nous. Nous devons nous concentrer dans notre préparation pour cette CAN 2017. Nous aspirons à aller le plus loin possible dans le tournoi et faire plaisir au peuple même si la mission s'annonce difficile», a-t-il indiqué par ailleurs. Invité à évoquer son avenir avec son club, le deuxième meilleur buteur en activité des Verts (21 buts) n'a pas écarté l'idée de quitter Zagreb cet hiver. «J'ai reçu plusieurs offres, mais je suis plutôt concentré sur la CAN. Toutefois, je n'écarte pas l'idée de m'engager avec une autre équipe avant d'aller au Gabon», a dit l'ancien sociétaire de l'ASO Chlef. L'attaquant de Dinamo Zagreb, Hilal Soudani, a terminé l'année 2016 comme meilleur buteur de l'EN avec quatre réalisations en seulement trois matchs joués. Soudani devance Islam Slimani, qui termine second sur le podium avec 3 buts, alors que Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli et Saphir Taïder, ont signé deux réalisations chacun. Soudani (29 ans) avait inscrit un but contre les Seychelles et le Cameroun, ainsi qu'un doublé face au Lesotho. Ses blessures à répétition l'avaient privé de certaines rencontres des Verts, dont la dernière en date devant le Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018.

Le natif de Chlef a terminé également meilleur buteur de la phase aller du championnat de Croatie avec 10 réalisations.