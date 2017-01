ANTAR YAHIA, EX-CAPITAINE DES VERTS "Ça a été dur pour moi d'arrêter de jouer"

L'ancien défenseur de la sélection nationale, Antar Yahia, a reconnu que sa décision de raccrocher les crampons la semaine dernière, a été «dure», estimant qu'un travail quotidien «encore fort» l'attendait dans sa nouvelle fonction à l'US Orléans (Ligue 2, France) où il est rapidement passé de capitaine à manager général. «Cela a été dur d'arrêter.

Au moment où j'ai enlevé mes affaires de foot de mon casier, où j'ai rangé mes chaussures, ça m'a fait un gros pincement au coeur. J'ai une relation très forte avec mon fils concernant le foot. Il m'a dit: «Papa, c'est fini?» Je lui ai répondu que d'une façon oui, mais que c'est aussi une autre vie qui commence, avec une exigence de résultat, un travail quotidien encore plus fort», a déclaré Yahia au journal La République du Centre. «Je ne m'en plains pas, je suis au service du club et je ferai le maximum pour répondre à ses exigences.

Tout en étant à la hauteur de la confiance du président Philippe Boutron», a ajouté l'ancien capitaine des Verts.

Revenant sur les circonstances de sa nomination, le désormais ex-défenseur central d'Orléans a fait savoir que c'est le président du club qui l'a sollicité au moment où le poste était vacant, insistant sur le fait qu'il n'avait pas pris la place de Julien Cordonnier (ex-directeur sportif d'Orléans). Et de poursuivre: «Je me suis demandé si je serais plus utile sur le terrain ou en dehors, et j'ai pris une décision avec le soutien de ma famille.

Maintenant, il faut travailler pour se regarder dans la glace et se dire qu'on a fait tout notre possible. Je suis convaincu qu'à Orléans, il y a le potentiel pour faire de belles choses.»

Yahia (34 ans) aura la lourde tâche de contribuer au maintien de son équipe en Ligue 2 où elle ferme la marche au classement, lui qui avait été pour beaucoup dans l'accession d'Orléans à ce palier en juin dernier, six mois après l'avoir rejoint en provenance d'Angers (Ligue 1, France).

Formé au FC Sochaux (France), Antar Yahia a porté les couleurs de plusieurs formations, d'abord en Italie, à l'Inter Milan (2000-2002), puis en France avec, entre autres, Bastia (2002-2005) et Nice (2005-2007) avant de rejoindre le club allemand de Bochum (2007-2011). Il a également joué pour Al-Nasra d'Arabie saoudite (2011-2012) et l'ES Tunis en 2013.

Avec les Verts, il a été sélectionné à 54 reprises (6 buts), prenant part notamment à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2010 en Angola et au Mondial de la même année en Afrique du Sud. Il avait mis fin à sa carrière internationale en mai 2012.

Antar Yahia a marqué d'une pierre blanche l'histoire de l'Equipe nationale en marquant le but victorieux face à l'Egypte (1-0) en match barrage qualificatif au Mondial 2010, disputé à Omdurman (Soudan).