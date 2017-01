CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE RAFLE (SENIORS) La 23e édition les 5-6 janvier à Skikda

La 23e édition du championnat d'Algérie (messieurs/dames) de rafle se déroulera les 5 et 6 janvier 2017 à la salle omnisports du 20-Août-1955 de Skikda, a-t-on appris hier auprès des organisateurs. Seize triplettes (huit messieurs et huit dames) de six wilayas animeront cette compétition, organisée par la Fédération algérienne de rafle et billard, en collaboration avec la Ligue de Skikda de rafle et billard. Les wilayas concernées sont: Alger, Sétif, Biskra, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem et Ouargla. Le tirage au sort sera effectué jeudi, juste avant la cérémonie d'ouverture, prévue à partir de 16h30. La compétition débutera jeudi, à partir de 17h et se poursuivra jusqu'à minuit, selon la même source. Les finales, elles, sont programmées vendredi, à partir de 18h et seront suivies de la remise des prix aux lauréats, en présence de représentants des autorités locales.