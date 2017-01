COURSE RÉGIONALE CYCLISTE 100 coureurs présents le 6 janvier à Oran

Une course régionale cycliste aura lieu, vendredi prochain, sur le circuit de la commune de Tafraoui (Oran), a-t-on appris hier auprès des organisateurs. Organisée par la ligue oranaise de cyclisme, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, cette manifestation sportive verra la participation de plus de 100 cyclistes représentant des clubs des ligues de Sidi Bel-Abbès, Mascara, Aïn Témouchent, Mostaganem et Oran dans les catégories minimes, cadets, juniors et seniors. Cette course régionale se déroulera sur un circuit fermé de 30 kilomètres avec comme points de départ et d'arrivée la localité de Tafraoui en passant par la commune de Tamzoura et le village d'El Hamoul. Les minimes et cadets devront parcourir cette distance en un tour et les juniors et seniors en trois tours. Cette course de la petite reine, inscrite dans le cadre du calendrier de la ligue oranaise de cyclisme, est la deuxième manifestation après celle organisée lors des festivités commémorant le 62e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, le 1er novembre dernier.