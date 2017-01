CS CONSTANTINE Débuts houleux de Amrani

Abdelkader Amrani a officialisé sa venue au CS Constantine, mais sa première séance d'entraînement avant-hier a été perturbée par des dizaines de supporters, qui ont empêché l'équipe de s'entraîner. Ces supporters que le nouveau patron du CSC, Abdelouahab Souissi, accusent ouvertement d'être à la solde des anciens dirigeants du club, sont allés jusqu'à faire descendre Amrani du véhicule qui le transportait au stade. Souissi a décidé de saisir la justice tout en brandissant de nouveau la menace de démissionner. Le club le plus populaire de l'Est du pays a encore du mal à retrouver le calme et la stabilité. Si cette crise perdure, les Clubistes qui occupent la 14e place au classement, risquent fort de rétrograder en Ligue 2 en fin de saison.