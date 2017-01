HOPMAN CUP DE TENNIS Retour gagnant pour Federer

Après six mois d'absence en raison d'une blessure, le Suisse Roger Federer a parfaitement abordé son retour sur les courts, en s'imposant facilement contre le Britannique Daniel Evans 6-3, 6-4, pour son premier match de la Hopman Cup à Perth (Australie). Retombé au 16e rang mondial, son classement le plus bas depuis octobre 2002, l'ex-numéro un qui a soigné de longs mois une blessure à un genou n'a mis qu'une heure pour venir à bout du 66e mondial. Désormais âgé de 35 ans, le recordman de victoires en Grand Chelem (17) passera deux tests plus sérieux, mercredi contre l'Allemand Alexander Zverev, 24e mondial et valeur montante de la nouvelle vague du tennis mondial, puis contre le Français Richard Gasquet (18e mondial). La Hopman Cup sert de préparation à l'Open d'Australie (16-29 janvier), premier tournoi du Grand Chelem.