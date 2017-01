CR BELOUIZDAD Hamia et Lamhane premières recrues hivernales

Le club devrait enregistrer dans les prochaines jours l'éventuelle arrivée du milieu offensif de l'USMA Amir Saâyoud.

Les deux sociétaires de l'Olympique Médéa: l'attaquant Mohamed Amine Hamia et le milieu de terrain Mokhtar Lamhane se sont engagés dimanche soir pour deux ans et demi avec le CR Belouizdad, a-t-on appris auprès du pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis. Il s'agit des deux premières recrues hivernales du Chabab qui vient de frapper un bon coup en engageant notamment Hamia, deuxième meilleur buteur de la phase aller du championnat avec six réalisations. Convoité par la JS Kabylie et l'USM Alger, Hamia a fini par accepter le challenge du CRB dirigé désormais par le nouveau président Hadj Hamou Mohamed. Le club devrait enregistrer dans les prochaines jours l'éventuelle arrivée du milieu offensif de l'USMA Amir Saâyoud. Profitant de la trêve qu'observe le championnat, l'équipe entamera mardi un stage bloqué à Aïn Bénian (Alger) en vue de la reprise de la compétition fixée au week-end du 13 et 14 janvier avec le déroulement de la 16e journée de la Ligue 1.Après un début de saison difficile sous la houlette de Fouad Bouali puis Alain Michel, le CRB a repris du poil de la bête avec l'arrivée de Badou Zaki, terminant la phase aller à la 11e place au classement avec 16 points.

Le club s'est qualifié pour les quarts de finale de la coupe d'Algérie aux dépens du MC Saïda (1-1, aux t.a.b. 4-3).