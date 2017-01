JEUX PARALYMPIQUES 2016 Le Comité international rend hommage à Baka

le champion algérien a réalisé une performance mondiale sans précédent

L'Algérien Abdellatif Baka s'est paré d'or en 3:48.29, soit 55/100 plus rapide que le précédent record du monde.

La finale de l'épreuve du 1500m, classe T13 (visuelle), des derniers Jeux paralympiques-2016 à Rio, remportée par l'Algérien Abdellatif Baka, a marqué l'histoire de l'athlétisme du handisport, a indiqué le Comité paralympique international (IPC), sur son site officiel. «Rares sont ceux qui oublieront la finale du 1500 m (T13/hommes) aux JP de Rio 2016. Non seulement il y avait un record du monde palpitant, mais les quatre premiers finalistes ont tous terminé la course dans un temps qui était plus rapide que le médaillé d'or (du 1500m) aux Jeux olympiques quelques semaines auparavant», a rappelé l'instance paralympique internationale.

L'Algérien Abdellatif Baka s'est paré d'or en 3:48.29, soit 55/100 plus rapide que le précédent record du monde. L'argent est allé à l'Ethiopien Tamiru Demisse (3:48.49) et le bronze au Kényan Henry Kirwa (3:49.59), tandis que l'autre Algérien, Fouad Baka, a terminé quatrième (3:49.84). «Le fait que de telles performances soient devenues exceptionnelles démontrent au monde que les athlètes paralympiques sont tout aussi bons que leurs homologues olympiques», a indiqué l'IPC, classant la course dans le Top 8 des meilleurs 50 moments du Comité international paralympique pour l'année 2016.

Le résultat final de la course a révélé également que les sept premiers finalistes ont tous établi des records personnels, mais ce qui est plus impressionnant, c'est que les quatre premiers étaient tous inférieurs à 3:50.00, le temps qui a permis à l'athlète américain Michael Centrowitz de remporter, sur la même piste, le titre olympique, le 20 août dernier.

«Ce n'était pas facile d'obtenir cette médaille d'or dans une course très tactique», avait déclaré Abdellatif Baka (22 ans), ajoutant: «J'ai travaillé un ou deux ans sans arrêt pour en arriver là et ça a été très très dur pour moi.»