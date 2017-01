LA JSK VEUT REPORTER LE CLASICO FACE AU MCA Hidoussi dans l'expectative

Par Bachir BOUTEBINA

Dans l'immédiat, c'est au niveau du registre recrutement que les dirigeants kabyles peinent à aboutir avec certains joueurs, notamment des attaquants susceptibles d'épauler Boulaouidet, que les choses butent.

Les Canaris du Djurdjura ont repris le chemin des entraînements au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, où le ténor kabyle devra effectuer trois jours de préparation, avant de rallier Alger, pour y effectuer un stage bloqué prévu du côté de l'institut de l'hôtellerie, sis à Aïn Benian.

La formation phare des Genêts a donc fait le choix de rester au pays, avec l'espoir de mettre à profit cette trêve hivernale, afin de rectifier le tir, avant la reprise de la compétition, et avant laquelle le club numéro un de la Kabylie, entend surtout être bien «armé», selon les dires du coach Sofiane Hidoussi. Mais il s'avère que pour l'instant, le driver tunisien soit réellement dans l'expectative, notamment au sujet du classico retour MCA-JSK, prévu en principe le 13 de ce mois. Il est vrai qu'en l'absence des internationaux militaires, en l'occurrence Ferhani, Redouani et Raïah, et celle du portier Asselah avec les Verts, la direction kabyle a sollicité la LFP, pour espérer un report à une autre date du prochain big match kabylo-algérois. Il est vrai que les actuels éléments de la JS Kabylie, sus-cités, figurent parmi les joueurs clés au sein des Canaris, et leur longue absence qui devra durer jusqu'à la première semaine du mois de février, va certainement obliger le coach Hidoussi, à prendre dès maintenant les devants, afin de prendre toutes les dispositions adéquates. Et dans le cas où la ligue accède à la dernière doléance en date de la JSK, chose improbable, il faudra donc s'attendre aussi au report des deux rencontres suivantes, prévues contre le NAHD et le MOB. Ce qui pourrait sérieusement mettre dans l'embarras une LFP qui éprouve souvent les pires difficultés pour reprogrammer des matchs retards. Il reste que dans l'immédiat c'est au niveau du registre recrutement que les dirigeants kabyles peinent à aboutir avec certains joueurs, notamment des attaquants susceptibles d'épauler Boulaouidet, que les choses butent actuellement. Pour preuve, parmi les éléments qui sont sérieusement dans le collimateur de la JSK, comme notamment le jeune batnéen Arribi du CAB, et donc susceptible de rejoindre les Canaris en guise de renfort de l'attaque kabyle, tarde à se concrétiser car le président Nezzar aurait clairement signifié aux responsables de la JSK, vouloir procéder à un échange Arribi-Ziaya. Or, il se trouve que l'ancien baroudeur patenté de l'ES Sétif serait contre toute vraisemblance sur le point de conclure avec le RC Relizane. Il faut tout de même signaler que le cas du joueur Karim Baïtèche, est sur le point d'être tranché en faveur du ténor du Djurdjura, d'autant que l'actuel sociétaire du CS Constantine, est plus que jamais décidé à rejoindre à son tour les rangs des Canaris qui comptent désormais parmi eux trois nouvelles recrues, en l'occurrence Mehdi Benaldjia, le jeune émigré Izerghouf, et le revenant Sofiane Khellili.

L'ex-milieu offensif de l'USM Alger, espère ainsi se relancer avec une formation kabyle qui vise aussi l'actuel meilleur buteur du WA Boufarik avec six buts, en l'occurrence le jeune M'sili Islam Mankoura. Il est donc très clair que du côté du président Hannachi, il n'est plus question de recruter au prix fort, d'autant plus que le boss kabyle aurait même décidé de revoir à la baisse le salaire de certains joueurs. Mais pour l'instant, le coach Hidoussi attend beaucoup des supporters, d'autant plus que la suite du championnat s'annonce des plus ardues pour les Canaris du Djurdjura, et dont la plupart des fans attendent de leur côté le tirage au sort des quarts de finale fixé au 8 janvier prochain. Il est vrai que la JS Kabylie va devoir à tout prix redorer son blason en coupe d'Algérie, tant l'épreuve populaire pourra redonner un nouveau souffle au ténor kabyle. Reste à savoir si Hidoussi disposera à temps de toutes les données pour appliquer à la lettre le programme qu'il compte mettre en place au cours de cette période de repos.