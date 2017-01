LE GROUPE DE L'EN SE COMPLÉTERA AUJOURD'HUI Les objectifs des Verts face à la Mauritanie

Par Saïd MEKKI -

Brahimi et ses partenaires prêts à montrer un meilleur visage au Gabon

Le sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens n'aura que deux matchs amicaux pour choisir son «onze» rentrant pour le premier match prévu le 15 janvier face au Zimbabwe avant de donner la réplique à la Tunisie le 19 janvier puis au Sénégal le 23 janvier.

L'année 2017 débutera pour la sélection nationale avec deux matchs amicaux contre la Mauritanie avant d'aborder la phase finale de la CAN 2017 au Gabon. En effet, la sélection nationale est en stage depuis avant-hier au Centre technique de Sidi Moussa qui se poursuivra jusqu'au 12 du même mois, au cours duquel elle disputera deux matchs amicaux contre la Mauritanie. Le premier match est prévu le 7 du mois en cours au stade Tchaker de Blida alors que le second est prévu le 10 du même mois au Centre technique de Sidi Moussa mais à huis clos. Alors qu'il y a une dizaine de jours, le sélectionneur des Verts avait convoqué pas moins de 32 joueurs, le voilà qui dévoile la fameuse liste des «23» joueurs devant participer aux joutes africaines, samedi dernier. Mais c'est vraiment à se demander pourquoi avoir annoncé une liste élargie voilà une dizaine de jours et après n'en choisir que «23» alors qu'il aurait fallu n'annoncer que la liste des «23» et n'effectuer des changements qu'en cas d'impondérable et donc qu'en cas de nécessité absolue. Ce qui fait le plus mal c'est que cette fameuse liste des «23» a été précédée d'une première de 27 joueurs puis une seconde de 31 avant d'ajouter un 32e. Ces changements ont fait couler beaucoup d'encre et c'est dommage d'en arriver là alors que pas plus tard que jeudi dernier, la Fédération algérienne de football a annoncé que «la liste définitive des 23 joueurs algériens retenus pour la coupe d'Afrique des Nations 2017 sera communiquée lundi par le sélectionneur Georges Leekens. Puis revirement de la situation puisque la FAF n'a pas attendu lundi pour divulguer les noms des 23 promus puisqu'elle l'avait fait samedi dernier! Ainsi les choses sérieuses ont donc débuté dimanche dernier pour les «23» choisis pour défendre les couleurs de l'Algérie lors de la CAN 2017 prévue au Gabon.

Or, d'aucuns connaisseurs des rouages et surtout des procédures de préparation des listes des joueurs et donc de leurs convocations, savent que les 23 joueurs ont été connus avant même la publication des 32. Ce qui mettrait plus de pression sur ceux qui joueront la CAN d'autant que le président de la FAF avait annoncé que l'objectif attendu est d'atteindre la finale de cette compétition continentale pour ne pas dire arracher le Trophée africain. Et pour bien préparer ces joutes, le sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens n'aura que deux matchs amicaux pour choisir son «onze» rentrant pour le premier match prévu le 15 janvier face au Zimbabwe avant de donner la réplique à la Tunisie le 19 janvier puis au Sénégal le 23 janvier. Or, c'est surtout lors du second match amical contre les Mauritaniens que le sélectionneur des Verts aura à effectuer les dernières retouches avec ses joueurs en matière de choix tactiques. C'est dire l'importance de cette deuxième joute amicale au cours de laquelle c'est le «onze» devant débuter le premier match de la CAN contre le Zimbabwe qui sera aligné. En tout cas apparemment, tout est prêt pour que les Verts réussissent leur préparation avant d'entamer cette phase finale de la CAN du Gabon. A noter enfin que la sélection nationale s'envolera le 12 janvier en cours à destination de Franceville lieu de la compétition de ce groupe «B» des Verts.