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Liste des 27 joueurs pré-sélectionnés

Mercredi 04 Janvier 2017 00:00
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Gardiens: Essam El Hadary (Wadi Degla), Ahmed El Shenway (Zamalek), Sherif
Ekramy (Al Ahly), Mohamed Awad (Al Ismaily)
Défenseurs: Ahmed Elmohamady (Hull City/Angleterre), Mohamed Abdel-Shafy
(Al Ahly Jeddah/Arabie saoudite), Ahmed Fathi (Al Ahly), Karim Hafez (Nice/France), Hamada Tolba (Al Masry), Ahmed Hegazy (Al Ahly), Saad Samir (Al Ahly), Ahmed Dweidar (Zamalek), Omar Gaber (FC Bâle/Suisse), Ali Gabr (Zamalek).
Milieux de terrain: Abdallah El-Said (Al Ahly), Amr Warda (Panetolikos/Grèce),
Mohamed Elneny (Arsenal/Angleterre), Tarek Hamed (Zamalek), Ibrahim Salah (Zamalek), Mahmoud Hassan «Trezeguet» (Zamalek), Mohamed Ibrahim (Zamalek), Ramadan Sobhi (Stoke City/Angleterre).
Attaquants: Ahmed Gomaa (Al Masry), Mahmoud Abdel-Moneim «Kahraba» (Ittihad Djeddah/Arabie saoudite), Mohamed Salah (AS Rome/Italie), Ahmed Hassan «Koka» (Braga/Portugal), Marwan Mohsen (Al Ahly)

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