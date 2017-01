EGYPTE Une pré-sélection de 27 joueurs

L'attaquant du Zamalek, Basem Morsi, et le défenseur d'Al Ahly, Hossam Ghali, sont les deux grands absents de la liste préliminaire de 27 joueurs égyptiens pré-sélectionnés par l'Argentin Hector Cuper pour la coupe d'Afrique des nations au Gabon (14 janvier-5 février). Le milieu offensif de l'AS Rome Mohamed Salah, tout juste remis d'une blessure à la cheville, figure en revanche dans le groupe qui comprend par ailleurs quatre anciens joueurs ayant déjà participé à une phase finale de la CAN, à savoir le gardien Essam El Hadary, qui fêtera ses 44 ans le 15 janvier, et les défenseurs Ahmed Almohamady, Mohamed Abdel-Shafy et Ahmed Fathi. La liste de 27 joueurs comporte 17 locaux et 10 éléments opérant à l'étranger. Les deux grands clubs du pays, Al Ahly et Zamalek sont représentés par six joueurs chacun.