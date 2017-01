IL A ÉTÉ EXPULSÉ POUR SA PREMIÈRE TITULARISATION DE LA SAISON Le sort s'acharne contre Feghouli

Après sa non-convocation à la CAN 2017, le chouchou des fans de l'EN s'est vu injustement expulser, après un quart d'heure de jeu, lors du choc contre Man-U, où il espérait se refaire une santé...

Le sort semble s'acharner sur l'international algérien Sofiane Feghouli, qui vient de connaître en ce début de nouvelle année, deux véritables coups du sort consécutifs. Ainsi, après sa non-sélection parmi les 23 Verts qui devront prendre part à la CAN 2017, l'actuel sociétaire des Londoniens de West Ham, a malheureusement été expulsé au bout d'un quart d'heure seulement, par l'arbitre de la rencontre que viennent de perdre chez eux les Hammers, devant Manchester United (2-0). Sur la faute commise par Sofiane Feghouli, l'athlétique défenseur Mancunien Phil Jones, en avait bel et bien rajouté car sur les images du direct, le pied de l'Algérien ne constituait aucun danger sur l'action au terme de laquelle l'ancien joueur de Valence a laissé son équipe à dix. D'ailleurs, nos confrères de Sky Sports ne sont pas du tout allés de main morte envers l'arbitre qui avait selon eux pris une décision des plus sévères,et vraiment injuste envers l'international algérien. Pour le coach londonien des Hammers, en l'occurrence Slaven Bilic, Feghouli a écopé d'un carton rouge nullement justifié, et qui aura été bel et bien le tournant de ce match, au cours duquel West Ham comptait d'entrée dans ses rangs l'Algérien. Il est vrai que depuis son arrivée l'été dernier dans le club londonien, Sofiane Feghouli a souvent passé plus le temps sur le banc des remplaçants, au point où il a fini par perdre pour la première fois sa place avec les Verts. Celui qui avait fait parler de lui au Mondial 2014, au même titre que les Brahimi, Mahrez, Slimani, et autres Djabou, sur le front de l'attaque algérienne, fait face subitement aujourd'hui à une situation que personne n'avait prévue, ni entrevue un seul instant, tant Sofiane Feghouli figurait parmi les valeurs sûres de l'EN. Il faut dire que depuis le net recul du FC Valence en Liga espagnole, notamment au cours de la saison 2015-2016, Feghouli sentait de plus en plus le moment venu de changer d'air. Or depuis son arrivée en Première League anglaise, l'international des Verts a malheureusement très vite déchanté avec West Ham, au point où son choix s'est avéré une véritable erreur de casting, tant il est vrai que Bilic l'a très rarement utilisé. Et comme cela ne suffisait pas pour l'enfoncer davantage, Sofiane Feghouli a été désigné en tête des joueurs de l'EN qui avaient refusé comme sélectionneur le Serbe Rajevac. Dès lors, les sévères critiques qui n'ont pas épargné Feghouli, et même d'autres éléments cadres habituels des Verts, ont fini par créer une atmosphère des plus tendues au sein de l'EN. Feghouli qui reste à ce jour une valeur de choix, paie ainsi à son tour les avatars d'un football capable de faire subir à n'importe quel footballeur de haut niveau, les pires cauchemars. Un terrible coup du sort que vient de subir l'Algérien Sofiane Feghouli, dans un contexte footballistique qui ne pardonne rien, et surtout n'épargne plus même les meilleurs. Sofiane Feghouli doit désormais se faire une raison, et surtout faire l'objet d'un véritable soutien car sa carrière est loin d'être finie.



West Ham exige 12 millions d'euros pour le libérer

West Ham (Premier league anglaise de football) aurait exigé 12 millions d'euros pour céder le milieu international algérien Sofiane Feghouli, convoité notamment par l'AS Rome (Serie A/Italie) a rapporté lundi dernier le site spécialisé Forzaroma.info. Le joueur algérien avait rejoint les Hammers l'été dernier dans un transfert libre après la fin de son contrat qui le liait avec le FC Valence (Liga espagnole). Feghouli (27 ans) compte huit apparitions depuis le début de la saison ce qui explique sa non-convocation pour la coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février) avec l'Equipe nationale. Le coach national, le Belge Georges Leekens, a expliqué lundi, au cours d'un point de presse à Alger, son choix de ne pas retenir Feghouli par le «manque de compétition». L'AS Rome, actuelle deuxième au classement de Serie A, va perdre l'Egyptien Mohamed Salah tout au long de la période de la CAN et verrait en Feghouli le joueur ayant le profil recherché pour le remplacer. Outre la formation romaine, l'Olympique Marseille (Ligue 1/France) serait également intéressé par les services de Feghouli.