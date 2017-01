PEP GUARDIOLA TACLE L'ARBITRAGE ANGLAIS "Je veux le "comprendre"..."

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a montré à la télévision anglaise quelques signes d'agacement envers l'arbitrage qu'il cherche toujours à «comprendre», alors que son équipe a dû batailler à 10 contre 11 pendant près d'une heure pour battre Burnley (2-1) lundi en Premier League. A la question de savoir si Fernandinho, le défenseur brésilien qui a écopé d'un troisième carton rouge en... six matchs, a un problème avec la discipline, le Catalan a répondu: «Je dois comprendre les règles ici en Angleterre. Je sais que vous êtes le spécialiste, mais je dois les comprendre.» Le technicien des Citizens, arrivé cet été, était particulièrement remonté par rapport à l'action du but de Burnley qui était entaché, selon lui, d'une faute du buteur Ben Mee sur le gardien de City, Claudio Bravo. «Partout dans le monde, c'est une faute sur le gardien dans la surface de réparation. Mais pas ici. Je dois comprendre», a-t-il rajouté. Alors que le journaliste lui a dit qu'il n'était pas heureux, Guardiola a forcé le sourire: «Je le suis plus que vous ne le pensez. Je suis si heureux, croyez-moi. Bonne année!». Grâce à cette victoire, deux jours après une défaite sans âme à Liverpool (1-0), City reste sur le podium, en attendant les matchs mardi d'Arsenal, 4e, et Tottenham, 5e.