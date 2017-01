REBOUH HADDAD, PRÉSIDENT DE L'USM ALGER "Sayoud n'ira nulle part"

Le président de l'USM Alger, championne d'Algérie en titre, Rebouh Haddad, a indiqué qu'il refusait de céder son meneur de jeu Amir Sayoud, convoité par quelques clubs de l'élite, affirmant que le joueur ira «au terme de son contrat», devant prendre fin en juin 2020. «Sayoud n'ira nulle part. Il a un contrat de quatre ans avec nous et il va l'honorer jusqu'au bout», a déclaré Haddad à la presse, lundi soir en marge de la signature par son club d'un contrat avec un nouvel équipementier. Engagé l'été dernier par l'USMA qui a racheté son bail du DRB Tadjenanet (Ligue 1, Algérie), Sayoud n'a pas réussi jusque-là à reproduire ses mêmes prestations individuelles de l'exercice dernier et qui ont fait de lui l'un des meilleurs joueurs du championnat, selon les observateurs. Pis encore, le joueur de 25 ans n'arrive toujours pas à s'imposer comme titulaire dans l'échiquier des Rouge et Noir, ce qui a motivé certaines formations, à l'image du CR Belouizdad et de la JS Kabylie, à souhaiter le recruter à l'occasion de l'actuel mercato d'hiver. Par ailleurs, le premier responsable de l'USMA, dont l'équipe a terminé à la troisième place la phase aller du championnat, s'est dit «optimiste» quant aux capacités de ses joueurs de «revenir en force» lors de la deuxième partie de la saison. Il a en outre informé qu'il était en contacts avec «deux joueurs» en vue de renforcer son effectif au cours de ce mercato hivernal, après avoir déjà engagé le milieu de terrain franco-algérien, Fawzi Bourenane.