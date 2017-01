TUNISIE Kasperzcak déplore les erreurs défensives

Le sélectionneur de l'équipe tunisienne de football, Henry Kasperzcak a estimé que les erreurs défensives commises lors des deux matchs amicaux face à la Catalogne et le Pays basque, disputés en Espagne en prévision de la CAN 2017, sont des «leçons qu'il importe de corriger» avant le premier match face au Sénégal, le 15 janvier. «La préparation pour la coupe d'Afrique se déroule néanmoins dans de très bonnes conditions avec un excellent stage à tous les niveaux en Espagne ponctué par deux tests amicaux face à deux sélections qui comptent des joueurs de grandes qualités évoluant dans des équipes de renom, tel FC Barcelone, Atletico Bilbao et Real Sociedad», a déclaré le technicien franco-polonais à l'agence TAP. Kasperzcak a souligné qu'il importe désormais «de ne plus commettre de telles fautes défensives (6 buts encaissés), assurant que les Aigles de Carthage s'emploieront à les éviter face à l'Ouganda et l'Egypte». «La vision sera dégagée pour nous avec le retour de Ahmed Akaïchi et Wahbi Khazri et la sélection va progresser avec l'avancement de la préparation», a-t-il ajouté.