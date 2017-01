«ZIZOU» AU REAL MADRID Une première année hors normes

Zinédine Zidane, qui fête aujourd'hui le premier anniversaire de sa nomination au poste d'entraîneur du Real Madrid, a connu une première année faste avec le club merengue, décrochant trois trophées et battant plusieurs records. Les chiffres parlent d'eux-mêmes:

0Nombre de défaites de l'entraîneur Zidane dans le clasico face au FC Barcelone: vainqueur 2-1 au Camp Nou en avril, le Real a arraché un nul 1-1 au même endroit début décembre.





3Nombre de trophées déjà amassés par «Coach Zizou»: le Français a conquis la Ligue des champions en mai aux dépens de l'Atletico Madrid (1-1 a.p., 5 t.a.b. à 3), puis la supercoupe d'Europe en août face au Séville FC (3-2 a.p.). Enfin, en décembre, le Real s'est adjugé le Mondial des clubs.



5Ancien numéro de maillot de Zidane lorsqu'il était joueur au Real (2001-2006). La tunique a été remise en vente dans la boutique du club et il n'est pas rare de croiser des supporters au stade Santiago-Bernabeu avec le N°5 de «ZZ» dans le dos.



16Nombre de victoires consécutives en Liga enchaînées par le Real de Zidane entre le 2 mars (3-1 contre Levante) et le 18 septembre (2-0 contre l'Espanyol Barcelone). L'équipe merengue a ainsi égalé le record du genre en Liga, propriété du Barça de Pep Guardiola (16 succès en 2010-2011).



37Nombre de rencontres consécutives sans défaite enchaînées par le Real de Zidane, qui est invaincu toutes compétitions confondues depuis un revers 2-0 à Wolfsburg en quart de finale aller de Ligue des champions le 6 avril 2016. Cette série en cours a permis au technicien français d'effacer le précédent record du club (34 matchs en 1988-1989) et de viser désormais le record d'Espagne, détenu par le Barça de Luis Enrique (39 matchs en 2015-2016).



44En années, l'âge de Zinédine Zidane, un entraîneur relativement jeune parmi les techniciens des grandes écuries européennes. Le Français avait stoppé sa carrière de joueur à 34 ans en 2006.