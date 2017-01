MO BÉJAÏA Henkouche à la barre technique

Par Bachir BOUTEBINA -

Le préparateur physique, Abdelouahab Boussaâda, qui a dirigé l'équipe après le départ de Bouzidi, va être maintenu dans le nouveau staff technique.

C'est officiel. Mohamed Henkouche est le nouvel entraîneur des Vert et Noir. Après avoir pisté plusieurs entraîneurs pour remplacer Youcef Bouzidi, les dirigeants ont jeté leur dévolu sur Henkouche. Ils l'ont préféré à Simondi qui lui aussi était sur le point de signer un contrat avec les gars de Yemma Gouraya. Ainsi, c'est Henkouche qui drivera la lanterne rouge du championnat de Ligue 1 Mobilis jusqu'à la fin de la saison en cours. En ce qui concerne son staff technique, la direction veut garder le préparateur physique, Abdelouahab Boussaâda, qui a dirigé l'équipe après le départ de Bouzidi. Même si le nouvel entraîneur voudra un autre adjoint, Boussâada sera maintenu à son poste, nous confie une source du conseil d'administration. Ainsi, après la désignation d'un nouvel entraîneur à la tête de la barre technique, les actionnaires de la SSPA/ MOB qui se sont réunis, dimanche dernier dans la soirée, à l'effet de débloquer la situation face à la crise financière qui secoue le club et après la démission de Hassissène, ont décidé de renouveler la confiance à Farid Hassissène et de mettre la main à la poche pour réunir l'argent qu'il faut pour faire face aux dépenses du club dans l'immédiat, notamment le volet relatif au renforcement de l'équipe par de nouvelles recrues. En outre, en plus de l'apport des actionnaires, le conseil d'administration a décidé de solliciter les autorités locales et les sponsors, afin de débloquer la situation du club. Ainsi, après avoir réglé la question relative à la barre technique, une question qui a tenu en haleine les dirigeants béjaouis ces derniers temps, à leur tête le président Farid Hassissène, la direction veut mettre les bouchées doubles pour réussir un bon recrutement afin de renforcer l'équipe à ce mercato hivernal. A cet effet, sur le volet recrutement justement, une commission technique a été installée pour s'occuper du recrutement de nouveaux joueurs au mercato hivernal et bien évidemment statuer sur le cas des joueurs à libérer. Même si la liste de joueurs à contacter a été établie est tenue secrète par cette commission, il n'en demeure pas moins qu'en matière de besoins de l'équipe, tout est bien clair. En effet, les postes à pourvoir sont: un gardien de but, un défenseur axial, un milieu de terrain et deux attaquants. Deux noms sont particulièrement avancés par l'entourage de la direction... Il s'agit du deuxième gardien de l'USMA, Mansouri en l'occurrence, qui a déjà porté les couleurs du club et a gagné la coupe d'Algérie avec les Crabes. Quant au deuxième nom, il s'agit de Boulemdaïs qui semble très intéressé de tenter une expérience avec les Crabes. Par contre, sur le registre des départs, la direction a déjà tranché sur deux cas: le milieu de terrain Yesli et le défenseur Bencherifa. Ces deux joueurs, qui n'ont pas eu le rendement escompté, devaient être informés de la décision des officiels béjaouis, hier, à la reprise des entraînements. Par ailleurs, en dépit de tous ses efforts, le club devrait faire face à une nouvele situation des plus difficiles à gérer. En effet, le club le plus populaire de la Soummam sera privé de quatre joueurs clés, retenus avec les différentes sélections nationales, lors des premiers matchs de la phase retour du championnat dont la 16e journée à domicile face à l'USM Alger est fixée au week-end des 13 et 14 janvier. Il s'agit du gardien de but Chemseddine Rahmani qui prendra part à la CAN 2017, de Faouzi Yaya et de Abdelfatah Belkacemi, ainsi que le défenseur Sofiane Khadir qui font partie de la sélection militaire. Ces trois joueurs prendront part au Championnat du monde militaire prévu à Oman du 16 au 29 janvier. Un sérieux problème pour les Crabes....