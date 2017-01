PRÉPARATION DES VERTS POUR LA CAN -2017 : 19 JOUEURS SONT DÉJÀ ARRIVÉS À SIDI MOUSSA Les choses sérieuses commencent

Par Saïd BOUCETTA -

Les joueurs ont couru avec le nouveau membre du staff technique qui n'est autre que...Bougherra

Mahrez, Slimani, Guedioura et Brahimi sont les derniers retardataires. Ils devraient rejoindre aujourd'hui leurs coéquipiers, où un programme de récupération spécifique leur a été concocté.

La sélection algérienne de football poursuivra, aujourd'hui, sa préparation de la phase finale de la CAN qui a débuté lundi dernier au Centre technique de Sidi Moussa avec la présence de l'ensemble des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur Georges Leekens. D'ailleurs, une zone mixte est prévue cet après-midi entre les joueurs et les hommes de la presse juste avant la séance d'entraînement.

C'est donc ce matin tôt que les quatre joueurs algériens retardataires évoluant en Premier League anglaise rejoindront leurs coéquipiers au Centre technique de sidi Moussa. Le staff technique des Verts sous la houlette du coach belge Leekens travaillera sur les tactiques prévues pour les matchs de la CAN avec deux matchs amicaux comme tests très sérieux pour les verts dans la perspective d'arracher sa place de titulaire dans le «onze» rentrant lors du premier match de la sélection algérienne contre le Zimbabwe.

Il est utile de rappeler que l'Algérie se trouve dans le groupe B de cette phase finale de la CAN 2017 avec le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal. Les choses sérieuses commencent donc pour les Verts et la concentration et l'abnégation dans le travail sont bien recommandées pour assurer une bonne entrée en la matière dans ces joutes africaines face au Zimbabwe.

En effet, l'Equipe nationale algérienne de football entamera le tournoi le 15 janvier face au Zimbabwe avant de défier la Tunisie le 19 janvier puis le Sénégal le 23 janvier. Et justement, concernant les préparatifs du rendez-vous continental, Leekens a assuré avoir tracé son programme en compagnie de son staff, «depuis déjà plusieurs semaines», lui qui a succédé, début novembre dernier, au Serbe Milovan Rajevac. Les quatre joueurs Mahrez, Slimani, Guedioura et Brahimi qui étaient retenus par des matchs avec leurs clubs respectifs devront être ménagés aujourd'hui lors de leur arrivée au Centre de Sidi Moussa avec un programme spécifique. Apparemment et pour les deux matchs amicaux prévus contre la Mauritanie, leur absence dans le premier match ne serait pas du tout une surprise dans la mesure où ils doivent avoir un peu de repos. Lors de ce stage, les Verts, sous la houlette du technicien belge, George Leekens, disputeront deux matchs amicaux contre la Mauritanie. Le premier est programmé pour samedi prochain à 17h00 au stade Tchaker de Blida, alors que le second aura lieu au Centre technique de Sidi Moussa le 10 janvier, soit avant 48 heures du départ de l'Equipe nationale vers le Gabon. Le premier match est programmé en présence du public à Blida, par contre le second est programmé à huis clos. Et c'est sûrement dans le second match que le coach des Verts alignera son «onze» rentrant prévu contre le Zimbabwe où il faudrait bien mettre en application le ou les systèmes préconisés afin de les maîtriser et d'aborder les trois matchs du premier tour de cette CAN-2017.

Le premier match des Verts contre le Zimbabwe est d'importance capitale surtout sur le plan psychologique où une victoire est impérative pour les Verts afin de bien débuter la compétition et prendre confiance.

D'ailleurs, l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Georges Leekens, a relevé lors de sa dernière conférence de presse Leekens a déclaré: «Je suis pleinement concentré sur ce match contre le Zimbabwe. C'est le premier pour nous dans le tournoi et nous devons le remporter, car il sera tout simplement la clé de la qualification au deuxième tour.»

«On doit se méfier de notre premier adversaire. J'ai l'impression que tout le monde se focalise sur la Tunisie et le Sénégal qui sont certes, des équipes difficiles à battre, mais nous devons prendre très au sérieux le Zimbabwe, surtout qu'il s'agira de notre premier match de la compétition que nous sommes dans l'obligation de remporter afin de démarrer l'épreuve en trombe», a encore averti le technicien belge. Sans commentaire.