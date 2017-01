LA REPRISE DE LA LIGUE 1 MOBILIS REPORTÉE AU 20 JANVIER Nouveau couac de la LFP

Par Bachir BOUTEBINA -

Cette surprenante décision va sérieusement chambouler la préparation des clubs de l'élite.

La dernière décision prise par la ligue que préside Mahfoud Kerbadj, de reporter finalement au 20 de ce mois, l'entame de la phase retour du championnat de Ligue 1 Mobilis, initialement fixé au 13 janvier 2017, par le biais d'un communiqué de presse publié avant-hier dans le site de la LNF, ne va certainement pas faire que des heureux.

Un véritable couac de plus, de la plupart d'une structure qui vient d'entamer la nouvelle année 2017, par une décision que beaucoup de coachs de l'actuelle élite numéro une, ne vont guère apprécier du tout car la LFP va tout simplement, sérieusement chambouler leurs plans de préparation d'avant-reprise. Pour preuve, plusieurs techniciens avaient tout simplement écourté leurs vacances d'hiver, et celles de leurs équipes respectives, pour programmer dès cette première semaine des stages bloqués, soit en Algérie, ou pour certains clubs de la Ligue 1 Mobilis, en Tunisie et en Espagne. Pourtant, la LFP qui savait de longue date quand allaient avoir lieu la CAN 2017 et le Mondial des militaires, aurait dès lors dû prendre en compte ces deux importants rendez-vous auxquels s'apprête à prendre part l'Algérie. Il aurait donc été plus raisonnable de décider tout simplement d'une trêve du championnat de la Ligue 1, comme cela avait été le cas par le passé.

D'ailleurs, à ce sujet le coach Paul Put pensait sérieusement que la Ligue 1 Mobilis allait réellement observer une longue pause, suite à la présence des Verts au Gabon. Cela est d'ailleurs aussi valable pour le Marocain Zaki Badou qui vient d'apprendre avec regret le report du championnat jusqu'au 20 de ce mois, alors que le coach actuel du CR Belouizdad, avait pris le soin de prendre en compte la date du 13 janvier. Il est donc surtout très clair que face à l'insistance de plusieurs ténors, la LFP a fini par céder aux doléances de la JS Kabylie, et de certains autres ténors de la Ligue 1 Mobilis, notamment ceux qui ont pourvu l'EN militaire en nombre conséquent de joueurs. Il est vrai que certains clubs doivent bénéficier des règlements prévus en la matière. Il n'en demeure pas moins que la ligue en charge des Ligues 1 et 2, a malheureusement encore fait preuve d'approximation des plus déplorables, en registre programmation. Un problème tellement devenu récurrent chaque saison que la LFP s'est sérieusement discréditée à cause de ce type de décision de dernière minute, comme celle annoncée avant-hier par la LNF, via son site officiel.

Le championnat de la Ligue 1 Mobilis observera donc une trêve plus longue que prévue par des gestionnaires malheureusement à des années lumière du vrai professionnalisme.

Le pire est dans le fait que cette nouvelle date du 20 janvier ne changera pratiquement en rien la donne, puisque le report de certaines rencontres, prévues au programme de la 16ème journée, et même des deux suivantes, sont désormais devenues un véritable casse-tête de plus pour nos amis de la LFP. La ligue continue de faire dans «l'à-peu- près», par manque flagrant d'une véritable feuille de route, de quoi faire tourner en bourrique même les meilleurs techniciens qui exercent actuellement dans le championnat algérien. En ce début d'année 2017, c'est malheureusement toujours la même rengaine au sein d'un championnat qui s'offre malgré lui un répit qui va en tout cas permettre à nos concitoyens de se remettre quelque peu de cette ambiance de violence, devenue récurrente partout dans nos stades de football. Une véritable mascarade de plus, et qui vient s'ajouter à la longue liste de «l'approximation». Tel est le lot au quotidien de notre sport roi national. Même le mercato d'hiver en cours, est aujourd'hui à l'image de la LFP: Un marché de transferts des plus flous, et totalement sans la moindre véritable valeur ni le moindre crédit à accorder!