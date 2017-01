CAN 2017 L'appel du président Ali Bongo au peuple gabonais

Le président gabonais, Ali Bongo, a appelé son peuple à réserver un accueil chaleureux aux hôtes de son pays à l'occasion de la CAN 2017 qu'abritera le Gabon, au moment où ses opposants avaient lancé un appel pour le boycott et le sabotage de cette compétition. «Au moment où notre pays s'apprête à accueillir l'Afrique à travers l'organisation de la coupe d'Afrique des nations, je voudrais rappeler que cet honneur nous impose le devoir d'accueillir nos hôtes en manifestant notre traditionnelle hospitalité, pour que ces moments soient des occasions de joie, de cohésion et de bonheur partagés. Au-delà de la dimension festive, il convient de souligner que cette CAN aura aussi permis aux villes qui abriteront la compétition de se doter d'infrastructures modernes», a indiqué Ali Bongo dans son message à l'occasion du Nouvel An. «L'année 2016 a été difficile du fait d'une campagne électorale marquée par des discours de haine, et par une situation postélectorale qui a atteint des niveaux de tension inacceptables pour notre peuple. Les mots de haine, lâchés sans tabous et sans limites, ont laissé des blessures profondes au sein de nos familles et dans la société gabonaise.

Il nous faut à présent, en toute responsabilité, panser nos plaies et reconstruire ensemble, le lien social et le vivre ensemble qui le sous-tend», a ajouté le président du Gabon, dont la réélection avait provoqué une crise interne à quelques mois de la CAN.