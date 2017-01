CHAMPIONNAT ARABE DE BASKET-BALL Dernière chance de l'Algérie face au Bahreïn

La sélection algérienne de basket-ball s'est inclinée devant son homologue égyptienne sur le score de 56 à 73, en match comptant pour la 4e journée du Championnat arabe des nations (messieurs), disputé avant-hier au Caire. Gardant le contact devant les Egyptiens durant les deux premiers quart-temps (Qt), 1er Qt (13-15) et 2e Qt (27-31), les Algériens se sont fait distancer lors du 3e Qt (40-52), concédant 12 points de retard au tableau d'affichage. Dans le 4e quart-temps, les Egyptiens ont compté jusqu'à 20 points d'avance, avant de conclure le match sur le score de 73 à 56. C'est la quatrième défaite de rang des Algériens dans la compétition, après celles concédées lors des trois premières journées, respectivement face aux Emirats arabes unis (74-79), l'Arabie saoudite (85-92), et le Maroc (71-89). Pour la dernière journée du tour préliminaire, prévue hier, le «Cinq» algérien sera opposé à Bahreïn.

A l'issue de la phase préliminaire, les deux premières équipes au classement seront directement qualifiées en demi-finales, alors que les autres équipes se croiseront (3e contre 6e et 4e contre 5e) pour rejoindre le dernier carré.