COUPE D'ALGÉRIE Tirage au sort des quarts et demi-finales dimanche

Le tirage au sort des quarts et demi-finales de la coupe d'Algérie (seniors) se déroulera dimanche prochain à Alger, a rapporté hier la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. La coupe d'Algérie 2016-2017 a dévoilé les 27 et 28 décembre derniers les huit formations qualifiées pour les quarts de finale prévus au mois de mars prochain. La Ligue 1 sera représentée par le MC Alger (tenant du trophée), l'USM Bel-Abbès, le NA Hussein-Dey, l'ES Sétif, le CR Belouizdad et la JS Kabylie, alors que la Ligue 2 est présente avec le CABB Arréridj. Le pensionnaire de la division amateur (Gr. Est), l'US Tébessa, demi-finaliste de la précédente édition, s'est également qualifié à ce tour.