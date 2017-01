COUPE DE LA LIGUE PORTUGAISE Porto éliminé, Brahimi voit rouge

Le FC Porto a été éliminé avant-hier soir sur le terrain de Moreirense (1-0) en coupe de la Ligue portugaise, alors que le milieu international algérien des Dragons, Yacine Brahimi, a été expulsé en fin de match. Le joueur algérien, pourtant très actif durant la rencontre même s'il a raté une occasion franche en seconde période, a été expulsé en fin de match (85e) pour un deuxième carton jaune après avoir touché un adversaire en bout de course sur la ligne de touche. Cinq minutes plus tôt, c'était Danilo Pereira qui a été expulsé. Le FC Porto dirigé par l'Espagnol Nuno Esperito Santo n'a remporté aucun de ses trois matchs du groupe B de la coupe de la Ligue et est logiquement éliminé (2 nuls et 1 défaite). Brahimi devait rallier Alger hier en fin de journée pour rejoindre le stage de la sélection nationale qui prépare au Centre technique de Sidi Moussa la CAN 2017 au Gabon.