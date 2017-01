DINAMO ZAGREB Soudani courtisé en Angleterre et en Chine

Le président du Dinamo Zagreb, Mirko Barisic, a révélé dans la presse croate qu'il a reçu une offre de l'Angleterre et une autre de la Chine pour le buteur de son équipe, Larbi Hilal Soudani, sans vouloir dévoiler les noms des clubs intéressés par l'attaquant algérien qui sera libre en juin prochain. Soudani, dont la valeur sur le marché est estimée à cinq millions d'euros, a été recruté en été 2014 par le Dinamo contre un million d'euros. Il a joué près de 150 matchs et inscrit plus de 60 buts sous les couleurs du club croate. Il a émis le voeu de rejoindre l'un des meilleurs championnats européens cet hiver ou l'été prochain où il sera libre de tout engagement. Il est actuellement en stage avec les Verts en prévision de la CAN 2017.