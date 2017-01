JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2017 L'ossature de l'EN U23 mise sur pied en février

L'ossature de la future sélection nationale des moins de 23 ans devant prendre part à la 4e édition des Jeux de la solidarité islamique, prévue du 11 au 22 mai 2017 à Bakou (Azerbaïdjan), sera mise sur pied en février, a annoncé hier la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Cette sélection aura également à représenter le pays aux Jeux méditerranéens 2018 prévus à Tarragone (Espagne). Pendant les vacances scolaires de printemps, deux sélections seront dégagées après des prospections qui ont déjà commencé à travers le territoire national. La première constituera la future sélection U20 et la seconde la future sélection U17, souligne l'instance fédérale. Des dispositions seront prises par la direction technique nationale (DTN) pour ouvrir son académie dès le mois de juillet 2017. A Bakou, l'Algérie sera présente dans 17 disciplines sportives chez les messieurs et les dames, excepté celles de boxe et de football qui seront exclusivement masculines. Environ 3000 athlètes des deux sexes venant de 55 pays devraient participer aux Jeux de Bakou.