LIGUE INTER-RÉGIONS DE FOOTBALL L'AG élective fixée au 21 janvier

L'assemblée générale élective de la Ligue inter-régions de football se déroulera le 21 janvier, a annoncé hier la Fédération algérienne de football sur son site officiel. L'instance fédérale avait décidé en juillet d'interdire au président sortant de la LIRF, Mohamed Hadj Boukaroum, toute activité liée au football pour «endettement cumulé au sein de la LIRF relatif aux droits d'engagement et amendes non encore payés par les clubs (...). L'ex-président de la LIRF a permis cet endettement et porté un préjudice certain à la Ligue sur les plans financier, administratif et sportif», avait expliqué la FAF. Les représentants des clubs avaient alors établi une série de revendications ayant trait au déroulement des élections qui ne se sont finalement pas tenues pour plusieurs raisons. Benmedjeber Youcef était l'unique candidat au poste de président pour succéder à Boukaroum. La phase aller du championnat inter-régions prendra fin le 14 janvier et la compétition reprendra ses droits le 3 février prochain. En revanche, la phase aller du championnat national amateur prendra fin le week-end prochain. Il observera une trêve de 20 jours avant de reprendre le 27 janvier 2017, précise la FAF.