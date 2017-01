LITIGES CLUBS-JOUEURS Le RCA et l'USMB interdits de recrutement cet hiver

Les deux pensionnaires de la Ligue 2 Mobilis, le RC Arba et l'USM Blida, sont interdits de recrutement lors de l'actuel mercato d'hiver pour n'avoir pas payé leurs dettes, a annoncé hier la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Les deux clubs de la Mitidja sont interdits de recrutement et sont convoqués par la commission de discipline, risquant une défalcation de points, précise l'instance fédérale.

La FAF a relevé le fait qu'il y avait «beaucoup de progrès réalisés en Ligue 2 sauf pour les équipes du RCA dont le montant de la dette est de 80 millions de dinars et l'USMB qui compte 27 millions de dettes».

Le CABB Arréridj, l'autre formation de la Ligue 2 qui risquait l'interdiction de recrutement, est désormais autorisé à faire son marché après avoir réglé sa situation. Concernant la Ligue 1, tous les clubs se sont acquittés de la majorité de leurs dettes et sont de ce fait autorisés à recruter durant la période de transfert d'hiver qui s'étalera jusqu'au 15 janvier courant avec cinq joueurs à engager au maximum, conclut la FAF.