MERCATO La Chine offre 150 millions d'euros pour Aubameyang

Après avoir croqué Oscar au «petit-déj», Carlos Tévez à midi et Axel Witzel au goûter, les investisseurs chinois se feraient bien un petit Pierre-Emerick Aubameyang au souper, pour continuer ce marché hivernal alors qu'ils ont encore sur l'estomac les refus de Cristiano Ronaldo et Pepe. Le Shanghai SIPG serait prêt à aligner 150 millions d'euros pour débaucher l'attaquant du Borussia Dortmund. L'employeur d'André Villas-Boas proposerait du même coup au Gabonais un salaire de 41 millions d'euros annuels, ce qui en ferait le joueur le mieux payé au monde. Certes, la popote chinoise n'attirera pas tous les joueurs, mais cette annonce démontre une fois de plus les ambitions illimitées de ces clubs. Et en vrai, ça sera beaucoup moins drôle quand il faudra digérer tout ça.